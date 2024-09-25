Fazıl Uğuz, 'okula gidiyorum’ diye çıktı, kayboldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi’nde, 11 yaşındaki Fazıl Uğuz evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, çocuklarının okula gitmediğini fark ettikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.Abone ol
Bursa’da 'okula gidiyorum' diye evden çıkan çocuk kayboldu. Ailesi, görenlerin polise başvurmasını istedi.
Polis, kaybolan Fazıl Uğuz için arama çalışmaları başlatırken, aile ise çocuklarını görenlerin 112 Acil Servis Hattı'nı aramalarını istedi.
Fazıl Uğuz’un 1.45 metre boyunda olduğu, üzerinde beyaz tişört ve oduncu gömleği bulunduğu bildirildi.