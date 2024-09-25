'İstediği kadar anırsın' mesajına Bakan Yusuf Tekin böyle cevap verdi

Sosyal medyada bir kişi, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. O kişi daha sonra bir paylaşım daha yaparak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özür diledi. Bakan Tekin öğretmenin özrünü kabul etti ve "Hepimiz insanız" yorumu yaptı.

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Sosyal medya platformu X'te öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi, X hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye... Ben öğretmenim.. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar..." paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımın ardından söz konusu şahıs bir paylaşım daha yaparak Bakan Tekin'den özür diledi.

Bakan Tekin, o özrü alıntılayarak, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." şeklinde karşılık verdi.

Tekin'in cevabının ardından o kullanıcı hesabını kapattı.