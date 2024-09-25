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'İstediği kadar anırsın' mesajına Bakan Yusuf Tekin böyle cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' mesajına Bakan Yusuf Tekin böyle cevap verdi

Sosyal medyada bir kişi, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale bölümünü anlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. O kişi daha sonra bir paylaşım daha yaparak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özür diledi. Bakan Tekin öğretmenin özrünü kabul etti ve "Hepimiz insanız" yorumu yaptı.

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Sosyal medya platformu X'te öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi, X hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye... Ben öğretmenim.. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar..." paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımın ardından söz konusu şahıs bir paylaşım daha yaparak Bakan Tekin'den özür diledi.

Bakan Tekin, o özrü alıntılayarak, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." şeklinde karşılık verdi.

Tekin'in cevabının ardından o kullanıcı hesabını kapattı.

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