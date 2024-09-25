Deprem bilimci Ahmet Ercan’dan 2 kente uyarı: Bu bir intihardır!

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Adana ve Mersin'deki gökdelenlere dikkat çekerek, "Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil" dedi. Yetkililere seslenen Ercan, bu yapılara nasıl izin verildiğini sordu.

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Deprem bilimciler neredeyse her gün Türkiye'nin bir "deprem ülkesi" olduğu gerçeğini hatırlatarak tedbir alınması yönünden uyarılarda bulunurken ülkede büyüklü küçüklü depremler meydana gelmeye devam ediyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Adana ve Mersin'deki yüksek katlı binalara sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

Resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Dün Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'de bulunan Soli Pompeipolis antik kentinden deprem ile kırık izi araştırması yaptığını belirten Ercan, "Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli." dedi.

Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil."

Adana ve Mersin'de inşaatçıların deprem bilimi, jeofizik, statik gerçeklere aykırı ve sulu, gevşek toprakta, sıfır mütemadi temel üzerine yalıtımsız gökdelenler inşa ettiğine vurgu yapan Ercan, "Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Mersin'i "Türkiye'nin Bahaması" olarak nitelendiren Prof. Dr. Ercan, bilimdışı gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye ve depremlere meydan okuduğunu belirterek yetkililere şöyle seslendi:

"Ey! Yer-Yapı Denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık kişi yaşamına."