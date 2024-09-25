İtalya Başbakanı Meloni, BM Genel Kurulu'nda konuştu: "Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını destekliyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendini savunma hakkını teyit ettikleri İsrail'den aynı zamanda uluslararası hukuka saygı duymasını ve sivilleri korumasını talep ettiklerini söyledi. Meloni, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını açıkça desteklediklerini ifade etti.

Abone ol

Meloni, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

İçinde yaşanılan dönemin ve çağın zorluklarının, farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Meloni, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşının, kurallara dayalı uluslararası sistemde açtığı yara, gerçekleştiği sınırların çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkiler yaratıyor ve bir domino taşı gibi diğer kriz yataklarının yeniden alevlenmesine veya patlamasına katkıda bulunuyor." dedi.

Giorgia Meloni, "Ukrayna'nın sınırlarını, egemenliğini, özgürlüğünü savunma hakkından vazgeçemeyiz." diye konuştu.

Başbakan Meloni, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin, "İsrail'in, 7 Ekim'deki (2023) korkunç saldırı gibi kendisini dış saldırılara karşı savunma hakkını teyit ettiğimiz gibi aynı zamanda İsrail'den uluslararası hukuka saygı duymasını ve sivilleri korumasını da talep ediyoruz. Aynı mantıkla Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını da açıkça destekliyoruz. Ancak bunun yakında ortaya çıkması için Filistinlilerin bunu diyalogdan ve Orta Doğu'nun istikrarından ilham alan bir liderliğe emanet etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Meloni, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini dile getirirken "Lübnan'ın güneyi ve doğusunda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu savunmasız sivillerin de dahil olduğu son günlerdeki trajedilere daha fazla tanık olamayız." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni daimi koltuklarla yeni hiyerarşiler yaratmak hata olur"

BM Güvenlik Konseyindeki reform taleplerine de değinen Meloni, şöyle devam etti:

"İtalya, Güvenlik Konseyi'nden başlayarak BM'nin işleyişine ilişkin herhangi bir revizyonun eşitlik, demokrasi ve temsiliyet ilkelerini göz ardı edemeyeceğine inanıyor. Yeni daimi koltuklarla, yeni hiyerarşiler yaratmak hata olur. Reformu önyargısız bir şekilde tartışmaya açığız ama bazılarını daha iyi temsil etmeye değil, herkesi daha iyi temsil etmeye hizmet eden bir reform istiyoruz."

Meloni'den yapay zeka için küresel bir yönetim önerisi

Yapay zekanın yıkıcı bir hızda yükselişine tanık olduklarını dile getiren İtalya Başbakanı Meloni, bu teknolojinin insan becerilerini iyileştirmek yerine iş gücü piyasasında dramatik sonuçlara yol açma riski taşıdığını söyledi.

Meloni, "İtalya'nın bu temayı, G7 Dönem Başkanlığının merkezinde tutması tesadüfi değil. Çünkü biz inovasyonu, hakları, fikri mülkiyeti uzlaştırabilecek küresel bir yapay zeka yönetiminin tanımlanmasında üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." dedi.

Başbakan Meloni, su ve enerji kıtlığının kalkınmayı, gıda güvenliğini, sosyal istikrarı ve tüm toplumları giderek daha fazla etkilediğini vurguladı.

İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma ve yatırım hamlesi "Mattei Planı" ile 9 ülkede pilot projeler yaptıklarını ayrıca G7 Dönem Başkanlıkları boyunca tüm etkinliklere Afrika'yı dahil etmeye çalıştıklarını anlatan Meloni, buradaki amaçlarının bir şeyleri empoze etmek değil, paylaşmak olduğunu kaydetti.

Meloni, buradaki bir amaçlarının, Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek için umutsuz yolculuklara çıkan on binlerce insanın "göç etmeme" hakkını güvence altına almak olduğunu belirterek BM'nin insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla şey yapması gerektiğini de ifade etti.

Latin Amerika'da on milyonlarca insanın meşru özgürlük ve demokrasi taleplerinin karşılanmadığını savunan Başbakan Meloni, özellikle Venezuela halkını düşündüğünü ve burada olanlara karşı seslerini yükselmeleri gerektiğini belirtti.