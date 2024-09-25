BIST 10.026
DOLAR 34,14
EURO 38,24
ALTIN 2.917,15
HABER /  EKONOMİ

EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK, elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik piyasası ölçüm sistemleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Abone ol

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 2'nci maddesi, "Kullanıcı mobil uygulamasının kurulumu 1 Mart 2025'e kadar Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından 7'nci maddede belirtilen kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi kurulur" ve "1 Nisan 2025'e kadar elektrik dağıtım şirketleri tarafından 7'nci maddede belirtilen veriler EPİAŞ'a sağlanır." şeklinde değiştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gram altın rekora koşuyor! İslam Memiş'ten 'altın tekrar düşer mi' sorusuna yanıt
Gram altın rekora koşuyor! İslam Memiş'ten 'altın tekrar düşer mi' sorusuna yanıt
'İstediği kadar anırsın' mesajına Bakan Yusuf Tekin böyle cevap verdi
'İstediği kadar anırsın' mesajına Bakan Yusuf Tekin böyle cevap verdi
İmamoğlu'nun diploması tartışması! Kemal Alemdaroğlu detayı Selvi yazdı
İmamoğlu'nun diploması tartışması! Kemal Alemdaroğlu detayı Selvi yazdı
Fazıl Uğuz, 'okula gidiyorum’ diye çıktı, kayboldu
Fazıl Uğuz, 'okula gidiyorum’ diye çıktı, kayboldu
Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişiye "özel tim" müdahalesi
Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişiye "özel tim" müdahalesi
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul Ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul Ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!
Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu: Metehan'a partner geliyor
Kızılcık Şerbeti'ne iki yeni oyuncu: Metehan'a partner geliyor
Kılıçlı yemin eden teğmenlerin ifadesi alındı
Kılıçlı yemin eden teğmenlerin ifadesi alındı
Özgür Özel'den 'ABD'de Erdoğan ile görüşecek misiniz?' sorusuna yanıt
Özgür Özel'den 'ABD'de Erdoğan ile görüşecek misiniz?' sorusuna yanıt
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ajax'a konuk olacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ajax'a konuk olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeler! Sıfır araç alanlar e-Tebligat'a dahil olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeler! Sıfır araç alanlar e-Tebligat'a dahil olacak
Dolar ve Euro ne kadar? Günün ilk rakamları belli oldu
Dolar ve Euro ne kadar? Günün ilk rakamları belli oldu