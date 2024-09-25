Çilek Mobilya 10 yıl içinde satış noktasını 1000'e çıkarmayı hedefliyor

Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO'su Muzaffer Çilek, "500'ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1000'e çıkararak milyonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Abone ol

Bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde mobilya üreten Çilek Mobilya'nın faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı şirketin Bursa İnegöl'deki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO'su Muzaffer Çilek, kuruldukları ilk günden beri hedeflerinin mobilya sektörüne etki eden bir dünya markası oluşturmak olduğunu söyledi.

Türk mobilya ve perakende sektöründe sadece bebek, çocuk ve genç odasına odaklanarak farklı bir kulvar açtıklarını dile getiren Çilek, 'En çok da kendimizle yarışarak sektörde çok önemli tecrübelere sahip olduk. Rekabet stratejisi olarak odaklanmayı seçerek bebek, çocuk ve genç odasında lider marka olduk. Tüketici araştırmalarına baktığımızda, bebek, çocuk ve genç odasında en bilinen ve en çok tercih edilen marka olmanın gururunu yaşıyoruz.' diye konuştu.

Çilek, satış noktalarının sayısını artıracaklarını kaydederek, '500'ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1000'e çıkararak milyonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İnegöl'deki fabrikamızda yer alan ek üretim tesisini de aktif hale getirerek üretim kapasitemizi yılda 500 bin üründen 650 bin ürüne çıkarmayı planlıyoruz.' şeklinde konuştu.

Geçen yıl ciro artışının yüzde 44 olduğunu ifade eden Çilek, bu yıl sonunda büyüme oranını yüzde 55 olarak hedeflediklerini aktardı.

Çilek, ihracatın toplam satışlarının içindeki payının yaklaşık yüzde 33 olduğunu bilgisini paylaşarak, 'Yani her 3 tırdan birini yurt dışına gönderiyoruz, son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.' ifadelerini kullandı.

Şirketin çeşitli alanlarda önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Çilek, modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, güneş enerji sistemi (GES) ve biyokütle enerji santrali projelerine 7,8 milyon dolar, AR-GE ve dijitalleşme alanlarına ise 2,2 milyon dolar yatırım yaptıklarını kaydetti.

Çilek, 'Yurt dışındaki toplam yatırımlarımız 10 milyon doları buldu. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Ayrıca, uluslararası marka stratejimiz kapsamında 2018'de Nolte Grup'tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel'i satın aldık. Bu köklü marka ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

'Her yıl AR-GE'ye ciromuzun yüzde 3'ünü yatırıyoruz'

2015'te sektörün ilk AR-GE merkezini, 2017'de de tasarım merkezini kurduklarının altını çizen Çilek, 'AR-GE merkezinde 30'a yakın faydalı model ve tasarım tesciline ulaştık. Ayrıca, Çilek Tasarım Merkezi'nin katkısıyla 1150 adet tasarım tesciline sahip olma başarısı gösterdik. Her yıl AR-GE'ye ciromuzun yüzde 3'ünü yatırıyoruz.' sözlerini sarf etti.

Çilek, 2008'den itibaren 'Japon Yalın Üretim Felsefesi'ni benimsediklerine işaret ederek, çevre dostu üretim süreçleriyle atıklarını elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefleyen biyokütle enerji santrali projesini sürdürdüklerini ifade etti.

Tesislerde kurdukları 8 gigavattlık güneş enerji sistemiyle elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarına dikkati çeken Çilek, bu sayede yılda 6 bin 600 ton karbon salınımının önlendiği bilgisini verdi.

Çilek, şirketin 2007'de Türkiye'den en az 10 uluslararası marka yaratma hedefiyle başlatılan 'TURQUALITY' programına mobilya sektöründen dahil olan ilk marka olduklarını aktararak, ABD İngiltere ve Almanya gibi büyük mobilya ithalatçısı ülkede üretim ve satış işbirliği yapmak üzere Türkiye'nin önde gelen 7 mobilya markasıyla 'f-tr (Furniture Partners)' ortak markası altında birleştiklerini belirtti.

Sosyal sorumluluk bilinciyle 2009'da kurdukları Çilek Vakfı aracılığıyla gıda bankacılığı projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Çilek, 'Ürünlerimizi dünyanın farklı köşelerindeki çocuklara ulaştırarak onları mutlu ederken, elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmı ile yine dünyanın farklı coğrafyalarındaki açlık sınırında olan 6 bin 200 ailenin çocuklarına 'Gıda Bankacılığı Sistemi' ile yılda 4 kez gıda desteği ulaştırarak onları da mutlu ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Muzaffer Çilek, 'Önümüzdeki dönemde de müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, dijitalleşme süreçlerimizi hızlandırmak, mağaza içi iletişimimizi geliştirmek ve müşterilerimize daha etkin bir hizmet sunmak için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı

Sia Insight Araştırma Şirketi'nin Mayıs-Haziran 2024'te İstanbul'da gerçekleştirdiği 'Satın Alma Deneyimi' araştırmasının sonuçlarına değinen Çilek, şirketin bebek ve genç odalarını tercih eden annelerin yüzde 98'inin ürünlerden memnun kaldığını ve markayı çevresine tavsiye ettiğini söyledi.

Çilek, araştırmanın, şirketin müşteri memnuniyetinde güçlü konumda olduğunu gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

'Araştırma, Çilek Mobilya'nın bebek ve genç odası kategorisinde marka bilinirliğinde lider olduğunu ortaya koyuyor. Çilek, güvenlik, kalite ve fonksiyonellik sunarak ailelerin en çok tercih ettiği bebek ve genç odası markası olmaya devam ediyor. Çilek Mobilya, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dijitalleşme, mağaza içi iletişim ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.'