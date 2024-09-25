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Özel'den merkeze çekilen valiye mektup

Özel'den merkeze çekilen valiye mektup

CHP Lideri Özel, merkeze çekilen Manisa Valisi Ünlü'ye CHP İl Başkanı Özalper aracılığıyla veda mektubu yazdı. Özel, Ünlü'ye Manisa’ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği için teşekkürlerini ileterek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü'ye CHP İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla veda mektubu iletti.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki programı nedeniyle, Vali Ünlü için Manisa’da düzenlenen veda programına katılamayan Özel, İl Başkanı Özalper aracılığıyla ilettiği veda mektubunda, Ünlü’ye görev süresi boyunca Manisa’ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği için teşekkürlerini iletirken, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

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