Azerbaycan, Pakistan ve Çin'in ortak üretimi JF-17C savaş uçağı aldı

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı.Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda JF-17C uçaklarını inceledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Pakistanlı üst düzey askeri yetkililer eşlik etti.
Aliyev'e, PAC ve CAC'ın ortaklaşa geliştirdiği JF-17C uçaklarının teknik özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi verildi.