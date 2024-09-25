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Azerbaycan, Pakistan ve Çin'in ortak üretimi JF-17C savaş uçağı aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azerbaycan, Pakistan ve Çin'in ortak üretimi JF-17C savaş uçağı aldı

Azerbaycan, Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) ve Çin Chengdu Aircraft Corporation (CAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF-17C savaş uçakları aldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda JF-17C uçaklarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Pakistanlı üst düzey askeri yetkililer eşlik etti.

Aliyev'e, PAC ve CAC'ın ortaklaşa geliştirdiği JF-17C uçaklarının teknik özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

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