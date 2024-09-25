CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına başlandı
CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili haklarında dava açılan 22 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" suçundan yargılanmasına başlandı.Abone ol
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı.
Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz alan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hastane randevusu olması nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi.
Duruşma, sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
Duruşma öncesi açıklama
Davanın başlamasından önce duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dava konusu görüntülerin seçimlerden önce yayınlanmasının seçim sonucunu değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürdü.
Siyasi partilerin denetim yetkisinin Anayasa Mahkemesinde olduğunu, yerel mahkemede yargılama yapılamayacağını ileri süren Çelik, yargılamanın hukuksuz olduğunu savundu.