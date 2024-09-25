İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 60 güne kadar uzadı

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, geçen yıl ağustos ayında 35 gün olan ortalama ilanda kalma süresi bu yıl ağustos ayında 60 gün olarak gerçekleştiğini, ikinci el araç piyasasında renk, yaş ve kentin de satış sürelerinde önemli rol oynadığını bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı çalışma sonucunda ikinci el araçların ilanda kalma sürelerine dair verileri ortaya koydu.

2023 Ağustos'ta ikinci el araçların ilanda kalma süresi ortalama 35 gün olurken, bu yılın ağustos ayında ise 60 güne yükseldi.

Analiz sonucunda 2024'ün yaz aylarında yakıt tipine göre en az süre ilanda kalan ikinci el araçlar hibrit araçlar oldu. Hibrit araçları benzinli ve daha sonra dizel araçlar takip etti. Yapılan çalışma, araçların yaş durumunun ilanda kalış süresine önemli etki ettiğini gösterdi. Bu kapsamda, 8 yaşındaki araçların ilanda kalma süresi 62 günü bulurken, 1 yaşındaki araçların ilanda kalma süresi 40 gün olarak gerçekleşti.

VavaCars'ın gerçekleştirdiği analize göre, ilanlarda en çok beyaz renkli araçlar yer alıyor. Öte yandan ortalama 53 gün ile gri renkli araçlar en az sürede ilanda kalırken, siyah renkli araçlar ise ortalama 65 gün boyunca ilanda bekliyor.

Analizin büyükşehirler bazındaki sonuçlarına göre ise, ikinci el araçların ortalama ilanda kalma sürelerinde en uzun zaman dilimi İstanbul'da yaşanıyor. Çalışma sonuçlarına göre ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi, İstanbul'da 60, Antalya'da 59, İzmir'de 57, Ankara'da 54, Bursa'da 52, Adana'da 50 gün olarak gerçekleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Geçen yıl ağustos ayında 35 gün olan ortalama ilanda kalma süresi bu yıl ağustos ayında 60 gün olarak gerçekleşti. Ayrıca ikinci el araç piyasasında renk, yaş ve kent de satış sürelerinde önemli rol oynuyor. Örneğin, 1 yaşındaki araçlar, 8 yaşındaki araçlara göre ortalama 22 gün daha az ilanda kalıyor." ifadesini kullandı.

İkinci el araçların bu yıl daha geç satılmasının en büyük nedenlerinden birinin harcamalardaki azalmanın talebe olan etkisi olduğuna dikkati çeken Gözelekli, aracını satmak isteyenlere ücretsiz ekspertiz hizmeti de dahil olmak üzere 1-3 saat içinde sonuçlanan hızlı ve güvenilir hizmet verdiklerini kaydetti.