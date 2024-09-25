Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert tepki oyuncu göndermeyeceğiz

Galatarasay-Panathinaikos maçında Fenerbahçe'nin mağlubiyetine gönderme yapan Ergin Ataman, sarı lacivertli camianın tepkisini çekti. Ataman özür dilerken, Fenerbahçe onun görevde kaldığı sürece millî takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

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Galatasaray, dün oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk etti. Bu maçla birlikte Ergin Ataman da daha önce çalıştırdığı Galatasaray taraftarıyla tekrar bir araya geldi.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a üye numarasının yazılı olduğu formasını takdim etti.

Maçı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 85-56 üstünlük ile kazandı. Mücadelenin ardından tribünlerin sevgi gösterilerine cevap veren Ergin Ataman, geçen hafta sonu futbolda oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan derbiyle alakalı mesaj da verdi.

Ergin Ataman'dan özür

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yaşananlarla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

'Herhangi bir camiayı hedef alma amacım olmadı'

Ataman'ın yaptığı açıklama şöyle; Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekide, basına da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

'Fenerbahçe camiasından özür dilerim'

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim.

MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEME KARARI

Fenerbahçe Ergin Ataman'ın derbi sonrası yaptığı 3-1'lik işaretle ilgili sert bir açıklama yayımlarken, milli takıma da sporcu göndermeme kararı aldını duyurdu. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.

Fenerbahçe Spor Kulübü