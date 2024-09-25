Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına katıldı. Kurum " Her daim güçlü birliğimizle eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısında yetkililer ile bir araya geldi.

Bizler yalnızca çalışma değil, yol arkadaşıyız. Tek gayemiz şehirlerimizin kalkınması, milletimizin refahı. Hiç tükenmeyen gayretimiz ve her daim güçlü birliğimizle eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.