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2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi

2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi

2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kıran ve piyasada büyük hareketliliklere neden olan altının yerinde durmaya hiç niyeti yok. Yeni bir rekor tahmininde bulunan piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten altın ile ilgili yeni tahminler geldi. Altın yatırımcılarını önemle uyanan uzman isim, "Yoksa boşa kürek çekmiş olursunuz" diyerek herkesi uyardı.

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Gçen haftalarda 2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kıran altın rekor kırmaya kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalar ve yatırım uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan yeni uyarılar ise altın yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Memiş, "Yoksa boşa kürek çekmiş olursunuz" diyerek yatırımcıları önemle uyardı. 

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından 2 bin 919 TL'ye yükselerek rekor kırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için en uç rekor tahminini açıkladı.

İslam Memiş, "Altın fiyatlarında yıl sonuna kadar 3000-3500 lira, ons altında 2600 - 3000 dolar aralığı takip edilecek" dedi.

Altın bozdurmak için erken olduğunu belirten İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Gram altın yatırımcısı da nakit ihtiyacı yoksa, ev-araba almayacaksa bozdurmak için erken. Her ay rekor tazeleyen altın göreceğiz gibi duruyor. Altın 9 ayda gramında 900 liralık getiri sağladı."

İslam Memiş, "2025 yılında da 4000-4500 lira aralığında gram altın, 3000-3500 dolar aralığında da ons altın bekliyorum" dedi.

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