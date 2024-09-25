CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin davada ara karar

CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada verilen ara kararda Anayasa Mahkemesince CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmedildi.

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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı. Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz alan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Gözde Fil, müvekkilinin hastane randevusu olması nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi.

Avukat Fil, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, mahkeme bu denetimden sonra suç tespit ederse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Suça konu olayla ilgili Anayasa Mahkemesine CHP hakkında 2019'da denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasını talep eden Fil, "Bu husus araştırılmadan dava açılması yanlıştır. Yargılamanın durdurulması kararı verilerek bu konunun Anayasa Mahkemesinden sorulmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanıklardan eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsünbül, o dönem Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kendisini aradığını, para dolu çantayı kendisine söylenen adrese bıraktığını ve bağışta bulunmadığını iddia etti.

Görüntünün yasa dışı elde edildiğini, 6 ay boyunca kendisi ve ailesinin hedef gösterildiğini savunan Morsünbül, "Soruşturmada gizlilik olmasına rağmen kişisel verilerimi yasa dışı ihlal eden kişiler konusunda şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanıklardan dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i o tarihte tanımadığını, parti adına bağış toplamadığını ve bağış yapmadığını iddia etti.

Öksel, yasa dışı elde edilen görüntü üzerine dava açıldığını öne sürerek, "O tarihlerde makbuz verildi, verilmedi. Bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da soruşturma aşamasında ifade verdiklerini beyan etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesince CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmetti.

Mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan, sanıklar arasında yer alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi için zorla getirilme kararı veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, görüntülerin hukuka aykırı elde edildiğini, bu nedenle yargılama yapılamayacağını iddia etti.

Siyasi partileri denetleme yetkisinin Anayasa Mahkemesinde olduğunu vurgulayan Binici, söz konusu olayda CHP'li yetkililerin hukuka aykırı işlemler yapmadığını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise seçimlerden 20 gün önce yayınlanan görüntülerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar verilmesinin amaçlandığını öne sürdü.

Söz konusu görüntüler ortaya çıktığında, buna ilişkin "il binasının satın alınma bedelinin kaporasının ödendiği görüntüler olduğunu" açıkladıklarını aktaran Çelik, "Paranın teslim alma tutanağını da zaten kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmıştık." dedi.