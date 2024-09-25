BIST 9.990
DOLAR 34,12
EURO 38,24
ALTIN 2.915,72
HABER /  EKONOMİ

Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, altının ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

Abone ol

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini duyurmuştu.

Banka, bugün de finans kuruluşlarına verilen bir yıllık orta vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'e düşürdüğünü açıkladı.

PBoC'nin kararı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerinin artmasının ardından bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Altınını onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken, analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde.

Analistler, 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
Edirne'de gümrük kaçağı ürünler arabasından çıktı CHP'li vekille ilgili Özel'den açıklama
Edirne'de gümrük kaçağı ürünler arabasından çıktı CHP'li vekille ilgili Özel'den açıklama
Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına katıldı
Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına katıldı
Cem Küçük'ten muhalif medyaya milyon dolarlık soru
Cem Küçük'ten muhalif medyaya milyon dolarlık soru
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert tepki Ataman'dan özür açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert tepki Ataman'dan özür açıklaması geldi
Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına neden katılmadığını açıkladı
Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına neden katılmadığını açıkladı
İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
Azerbaycan, Pakistan ve Çin'in ortak üretimi JF-17C savaş uçağı aldı
Azerbaycan, Pakistan ve Çin'in ortak üretimi JF-17C savaş uçağı aldı
İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 60 güne kadar uzadı
İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 60 güne kadar uzadı
Karaman'da komşu dehşeti!
Karaman'da komşu dehşeti!
Vodafone müşterilerine zaman kazandırdı
Vodafone müşterilerine zaman kazandırdı