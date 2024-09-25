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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları nedeniyle geldiği Muğla'da havalimanında rahatsızlanınca Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Türkiye Buluşmaları nedeniyle düzenlenen programlara katılmak üzere Muğla'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, uçaktan inince rahatsızlandı. Şahin, Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirterek, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" dedi.

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