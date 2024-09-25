BIST 9.990
DOLAR 34,12
EURO 38,24
ALTIN 2.915,72
HABER /  EKONOMİ

OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,2 ve 2025 için ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,1 olarak belirledi. OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl sonu ve 2025 boyunca hafifleyecek ancak çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürecek.

Abone ol

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),  Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Köşeyi Dönmek" temasıyla yayımladı.

Buna göre, küresel üretim artışı dirençli kalmaya ve enflasyonda düşüş süreci devam ediyor. ABD, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok G20 ülkesinde nispeten güçlü büyüme görülürken, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birkaç ekonomide daha zayıf büyüme görüldü.

Özellikle hizmet sektöründe ekonomik aktivite güçlü kaldı. Reel ücretlerdeki artış hane halkı gelir ve harcamalarını desteklese de satın alma gücü birçok ülkede henüz salgın öncesi seviyelere tam olarak dönmedi.

Öte yandan, küresel ticarette beklenenden hızlı toparlanma görülürken, nakliye maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor ve ihracat siparişlerinde ılımlı seyir sürüyor.

Enflasyon tarafında mal fiyatları gerilemesine rağmen birçok ülkede hizmet sektöründe maliyet ve fiyat baskıları etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda, dünya çapında dezenflasyon sürecinin devam etmesi, reel gelirlerdeki iyileşme ve birçok ekonomide para politikasının daha az kısıtlayıcı olmasının talebi destekleyeceği beklentisiyle küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor. Bu oran, OECD'nin mayısta açıkladığı öngörüsünün yüzde 0,1 üzerinde bulunuyor.

OECD, küresel ekonomide 2025'e ilişkin büyüme tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 3,2'de sabit bıraktı.

ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının ancak para politikasındaki gevşemeyle desteklenmesi beklenirken, bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6 ile değişiklik göstermiyor. Ancak OECD, ABD ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini mayıstaki öngörüsüne göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,6'ya çekti.

OECD, Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyümeye ilişkin yüzde 0,7 olan öngörüsünü değiştirmedi ancak 2025 tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,3 olarak belirledi.

Raporda, Çin ekonomisine ilişkin bu yıl ve 2025 büyüme tahmini sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 4,5 ile değişiklik göstermedi.

 Jeopolitik ve ticari gerilimler, yatırımlara giderek daha fazla zarar verebilir

Raporda, enflasyonun 2025'te çoğu G20 ülkesinde hedef seviyeye geri döneceği öngörülürken, küresel ekonomiye ilişkin önemli risklerin devam ettiği uyarısı yer aldı.

Devam eden jeopolitik ve ticari gerilimlerin yatırımlara giderek daha fazla zarar verebileceği ve ithalat fiyatlarını yükseltebileceği riski bulunurken, iş gücü piyasaları soğudukça ekonomik büyümenin beklenenden daha keskin şekilde yavaşlayabileceği ve dezenflasyon patikasından olası sapmaların finansal piyasalarda bozulmayı tetikleyebileceği tahmin edildi.

OECD, enflasyon daha ılımlı hale geldikçe ve iş gücü piyasasında baskılar hafifledikçe, para politikası indirimlerinin devam etmesi gerektiği ancak indirimlerin zamanlama ve kapsamının verilere bağlı kalması gerektiği yönünde uyardı.

Türkiye ekonomisinde bu yıl büyüme yüzde 3,2

OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,2 ve 2025 için ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,1 olarak belirledi.

Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl sonu ve 2025 boyunca hafifleyecek ancak çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürecek.

Bu kapsamda OECD, Türkiye'de, enflasyonun net bir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için sıkı parasal duruşun 2025'in belli bir dönemine kadar sürdürülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilan Polat'ın namaz paylaşımı Nevşin Mengü'yü çıldırttı! Ulan sanki...
Dilan Polat'ın namaz paylaşımı Nevşin Mengü'yü çıldırttı! Ulan sanki...
Bitlis'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Bitlis'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama
Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 'Vuruldum' diye çığlığını duydum
Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 'Vuruldum' diye çığlığını duydum
Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı
Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı
Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe'den kötü haber
Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe'den kötü haber
Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede! Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 8 ayda 1 milyon 196 bin oldu
Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede! Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 8 ayda 1 milyon 196 bin oldu
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin davada ara karar
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin davada ara karar
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza