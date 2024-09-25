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Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı

Şehit polis memuru Bülent Ay'ın Amasya'da yaşayan eşi Neslihan Ay, Ankara'da okuyan kızına ev kiralamak isterken 54 bin lira dolandırıldı.

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Aynı zamanda Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı olan Neslihan Ay, Ankara'da üniversitede okuyan kızına kiralık ev tutmak için internette bir siteye girdi.

İnternet sitesinden evi beğenen Ay, ev sahibi olduğunu iddia eden kişiyle iletişime geçti.

Ay'a telefonda güven veren kişi, 3 aylık kira bedeli olan 54 bin liranın hesabına havale yapılmasını istedi.

Bu kişinin hesabına 54 bin lira havale yapan Ay, tekrar para isteyen şüphelinin telefonuna daha sonra aradığında ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Ay, polise başvurarak, şikayette bulundu.

Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şaşkınlık içinde olduklarını ve çok üzüldüklerini söyledi.

Şüphelinin 54 bin lira havale yaptıktan sonra tekrar para istediğini ve bu durumdan sonra ondan şüphelendiğini anlatan Ay, "Telefonlar açılmıyor, orada öyle bir bina yok, orada öyle bir ev yok. Şikayetçi oldum, emniyete gittim suç duyurunda bulundum, siber suçlara başvuru yaptım. Arkadaşlar, böyle vakalarla bu kişinin birçok kaydının olduğunu, yakalama kararının olduğunu bahsettiler. Gerçekten şehidin çocuğunun parasını yiyebilecek kadar kötü insanların olabileceği bir dünyada insanlar daha çok dikkatli olsun." diye konuştu.

Polis, şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Neslihan Ay'ın polis memuru eşi Bülent Ay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2016 yılındaki trafik kazasında şehit olmuştu.

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