İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 5 kadından 3'ü öldü 2'si ağır yaralandı.
Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut (35) yönetimindeki 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.