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İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

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İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 5 kadından 3'ü öldü 2'si ağır yaralandı.

İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut (35) yönetimindeki 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

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İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

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İzmir'de kaza! Otomobil alt geçide düştü: 3 kadın öldü, 2 kadın ağır yaralandı

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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