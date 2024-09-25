Bitlis'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de merkez üssü Tatvan olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

14.50'de gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise depremi 4,2 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yüzeye yakın bir mesafede 5.4 km derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından, Hizan ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler okul bahçesine çıktı. Deprem Muş ve Van'da da hissedildi.