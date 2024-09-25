BIST 9.990
DOLAR 34,12
EURO 38,24
ALTIN 2.915,72
HABER /  GÜNCEL

Bitlis'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama

Bitlis'te deprem oldu! AFAD'dan flaş açıklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de merkez üssü Tatvan olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

14.50'de gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise depremi 4,2 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yüzeye yakın bir mesafede 5.4 km derinlikte gerçekleşti. 

Depremin ardından, Hizan ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler okul bahçesine çıktı. Deprem Muş ve Van'da da hissedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
Şehit eşi, öğrenci kızına ev kiralamak isterken dolandırıldı
Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 'Vuruldum' diye çığlığını duydum
Polis Şeyda Yılmaz’ın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 'Vuruldum' diye çığlığını duydum
Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı
Delgeçle öğretmene saldırdı! O veli gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı
Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe'den kötü haber
Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe'den kötü haber
Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede! Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 8 ayda 1 milyon 196 bin oldu
Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede! Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 8 ayda 1 milyon 196 bin oldu
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin davada ara karar
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin davada ara karar
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
2 bin 919 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı! İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
Çiftlik Bank davasında mütalaa açıklandı! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
Edirne'de gümrük kaçağı ürünler arabasından çıktı CHP'li vekille ilgili Özel'den açıklama
Edirne'de gümrük kaçağı ürünler arabasından çıktı CHP'li vekille ilgili Özel'den açıklama
Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına katıldı
Murat Kurum İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına katıldı