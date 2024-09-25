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Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak

Japonya'da bir ilçenin belediye başkanı, halefini internet iş bulma sitesinden belirleyeceğini bildirdi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Osaka metropolündeki "Şijonowate" Belediye Başkanı Azuma Şuhei, aday tercihinde yenilik hedefliyor.

Başkent Tokyo'da açıklama yapan Azuma, 22 Aralık'taki yerel seçimlerde belediye başkanlığına yeniden aday olmayacağını bildirdi.

"Uzun süreli güç olumsuz etkilerle birlikte gelir" diyen Azuma, yeni yönteme yönelik tercih sebebini açıkladı.

Azuma, "Tanıdığınız, yakın çevredeki herkes mutlaka doğru kişi olmayabiliyor" diyerek, ülke genelinde aday aramayı hedeflediğini söyledi.

Yeni halefini internet iş bulma sitesinden seçeceğini kaydeden Azuma, görevdeki başkan olarak bu adayı destekleyeceğini söyledi.

"en Japan Inc." iş bulma sitesi

Adaylar, internet üzerinden faaliyet gösteren "en Japan Inc." iş bulma sitesine 15 Ekim'e kadar başvurularını yapacak.

Belediye Başkanı Azuma, kuracağı siyasi grup vasıtasıyla adayların belgelerini inceleyecek ve adaylarla mülakat yapacak.

Mülakatlar sonrası halefini belirleyecek Azuma, kampanya dönemi 15 Aralık'ta başlayacak belediye seçimlerinde bu adaya destek verecek.

2017'de "en genç belediye başkanı" olmuştu

Daha önce Dışişleri Bakanlığında çalışan Azuma, seçildiği Şubat 2017'de "dönemin en genç belediye başkanı" olmuştu.

İşletme danışmanlığı yaparken "bağımsız" olarak girdiği ve 10.659 oyla kazandığı seçim döneminde Azuma, 28 yaşındaydı.

Galibiyeti sonrası Azuma, "Japonya'nın en genç belediye başkanı olduktan sonra büyük bir sorumluluk hissediyorum" demişti.

Seçim Yasası doğrultusunda 25 yaş ve üstü Japon vatandaşları belediye başkanlığına aday olabiliyor.

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