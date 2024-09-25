Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde biri ağır 2 kişi yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Nahariye bölgesine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, atılan roketlerden birinin Nahariye yakınlarındaki Kibbutz Sa'ar yerleşim bölgesine isabet ettiğini aktardı.

Bölgede birisi ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana başta güneyi ve doğusu olmak üzere Lübnan'a hava saldırıları düzenliyor.

Hizbullah ise roket atışlarıyla İsrail saldırılarına karşılık veriyor.

İsrail saldırılarında Lübnan’da 577 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 577 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.