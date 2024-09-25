Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni gözaltına alındı
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.