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İsrailli komutandan Lübnan'a kara harekatı sinyali

İsrailli komutandan Lübnan'a kara harekatı sinyali

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

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Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gordin, Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı dünkü tatbikatı takip etti.

Çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" söyleyen Gordin, 23 Eylül'de başlayan hava saldırılarıyla Hizbullah'a "önemli bir darbe" indirdiklerini ileri sürdü.

Gordin, bölgede "güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini" ve İsrail ordusunun Lübnan'a olası kara saldırısına "güçlü şekilde" hazır olması gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana başta güney bölgeleri ve doğusu olmak üzere Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail saldırılarında Lübnan’da 581 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in pazartesi günü itibarıyla artan hava saldırılarında 581 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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