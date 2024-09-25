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Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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Giritlioğlu'nun naaşı, dün İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından Hatay Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze namazına Giritlioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

Namazın ardından Giritlioğlu'nun cenazesi, kompleksteki Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

67 yaşındaki senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

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