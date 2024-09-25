Viyadüğün altında erkek cesedi bulundu

Arnavutköy'de bir viyadüğün alt kısmında erkek cesedi bulundu.Abone ol
Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde viyadüğün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis, 3 şeritli yolun 2 şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.
Yerde yatan kişinin Mehmet Satılmış Tüysüz olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde viyadükten düştüğü tahmin edilen Tüysüz'ün cesedi morga kaldırıldı.