Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ordunun vatan topraklarını koruduğunu ve terör örgütüne darbeler vurmaya devam edeceklerini belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla yaptığı video telekonferans toplantısında, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere çevre coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşanıyor; çatışmalar ve savaşlar ortaya çıkıyor. Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek; özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir. Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik" dedi.

'HUZUR ORTAMI, MEHMETÇİĞİMİZİN MÜCADELESİ SAYESİNDE'

Geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere yönelik kısa süreli operasyonların yerine, bugün artık, 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlar icra edilerek, terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu söyleyen Bakan Güler, "Şu an, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi devam edecekti ve mevcut istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Bugün, güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiği Şırnak'ta yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Gabar'da, güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa bunlar hep, Mehmetçiğimizin en başta sınırlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE VURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bu süreçte 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve onun değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretlerin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Güler, "Ordumuzun seçkin birliklerinden biri olan 23'üncü Piyade Tümenimiz; şu anda dahi Pençe Kaplan, Pençe Şimşek ve Pençe Kilit bölgelerindeki yüksek mücadele azmi ile vatan topraklarımızı büyük bir güvenle koruyor. Bundan sonra da terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli görüyoruz. Nitekim hain terör örgütü, Irak'ın egemenliğine de zarar vermekte; çarşı, pazar yerlerini kundaklamakta, bölge halkını zorla yerinden etmektedir. Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı çerçevesinde somut adımları da atmaya başladık. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.