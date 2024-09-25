Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırganlığına karşı Lübnan'ın yanında olduklarını belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini de ifade etti.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.