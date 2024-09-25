BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,04
ALTIN 2.921,77
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırganlığına karşı Lübnan'ın yanında olduklarını belirtti.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini de ifade etti.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Galatasaray - PAOK / Canlı
Galatasaray - PAOK / Canlı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü