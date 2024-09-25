BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,03
ALTIN 2.921,63
HABER /  GÜNCEL

Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!

Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!

Ünlü sanatçı Metin Arolat’ın ani ölümü, yakın dostu Armağan Çağlayan’ı derinden sarstı. Arolat'ın vasiyetini açıklayan Çağlayan, “Sakın arkamdan yas tutmayın” sözlerini yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Abone ol

Sanat dünyası, 20 Eylül akşamı sahne aldığı mekânda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat’ın ani ölümüyle sarsıldı. 52 yaşında hayata veda eden Arolat’ın kaybı, tüm sevenlerini yasa boğarken, yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak sanatçıya veda etti.

"HAYATTAKİ HER ŞEY ANLAMINI YİTİRDİ"

Metin Arolat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Derin bir boşluk duygusuyla sarsıldım. Sanki her şey şakaymış gibi geldi. Uykunun arasında gelen telefonun bir rüya olmasını dilerdim. Ama gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, Arolat ile yaşadıkları anılara değinerek, “Artık beraber klip çekip eğlenemeyeceğimiz, şarkılar yazıp birbirimize gönderemeyeceğimiz, tatile çıkamayacağımız gerçeğiyle yüzleştim. İçimde kocaman bir boşluk var. Onu çok özleyeceğim” dedi.

“ARKAMDAN YAS TUTMAYIN”

Armağan Çağlayan, Arolat’ın sıklıkla dile getirdiği vasiyetini de açıkladı: "Çaresizlik... Ama hep derdi ki, 'sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!' Bunu yerine getirmeye çalışacağım ama başarabilir miyim bilmiyorum." Çağlayan, dostunun yokluğunun büyük bir üzüntü yarattığını dile getirirken, onu hep güzel anılarıyla hatırlayacağını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Galatasaray - PAOK / Canlı
Galatasaray - PAOK / Canlı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda can kaybı 51'e yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü
Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak
Japonya'da bir belediye başkanı, halefini internetten bulacak