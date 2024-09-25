Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!

Ünlü sanatçı Metin Arolat’ın ani ölümü, yakın dostu Armağan Çağlayan’ı derinden sarstı. Arolat'ın vasiyetini açıklayan Çağlayan, “Sakın arkamdan yas tutmayın” sözlerini yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

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Sanat dünyası, 20 Eylül akşamı sahne aldığı mekânda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat’ın ani ölümüyle sarsıldı. 52 yaşında hayata veda eden Arolat’ın kaybı, tüm sevenlerini yasa boğarken, yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak sanatçıya veda etti.

"HAYATTAKİ HER ŞEY ANLAMINI YİTİRDİ"

Metin Arolat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Derin bir boşluk duygusuyla sarsıldım. Sanki her şey şakaymış gibi geldi. Uykunun arasında gelen telefonun bir rüya olmasını dilerdim. Ama gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, Arolat ile yaşadıkları anılara değinerek, “Artık beraber klip çekip eğlenemeyeceğimiz, şarkılar yazıp birbirimize gönderemeyeceğimiz, tatile çıkamayacağımız gerçeğiyle yüzleştim. İçimde kocaman bir boşluk var. Onu çok özleyeceğim” dedi.

“ARKAMDAN YAS TUTMAYIN”

Armağan Çağlayan, Arolat’ın sıklıkla dile getirdiği vasiyetini de açıkladı: "Çaresizlik... Ama hep derdi ki, 'sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!' Bunu yerine getirmeye çalışacağım ama başarabilir miyim bilmiyorum." Çağlayan, dostunun yokluğunun büyük bir üzüntü yarattığını dile getirirken, onu hep güzel anılarıyla hatırlayacağını söyledi.