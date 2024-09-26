Hadi Özışık, Yunus Emre Geçti'ye neden çöp poşeti giydirildiğini açıkladı

Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, adliyeye götürülürken hayvan taşıma aracına bindirilip üzerine çöp poşeti geçirilmişti. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, bu uygulamanın Geçti’nin kıyafetlerinin delil olarak alınması ve evinde giysi bulunamaması nedeniyle yapıldığını açıkladı.

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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra firar eden 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislere direnmiş, bir polis memurunun silahını alarak ateş açmış ve polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

Olay sonrası Geçti, adliyeye götürülürken hayvan taşıma aracına bindirilmiş ve üzerine siyah çöp poşeti geçirilmişti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV ekranlarında Yasin Erçağlayan'ın sunduğu Ekol Gündem programına konuk olarak katılarak, çöp poşeti ve hayvan taşıma aracının sebebini açıkladı.

Özışık, Yunus Emre Geçti'nin kıyafetlerinin savcılık tarafından delil olarak alınması, ve Geçti'nin evinden uzaklaştırma kararı alması sebebiyle evinde bir kıyafeti bulunmaması sebebiyle çöp poşeti geçirildiğinin bilgisini verdi.