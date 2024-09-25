Galatasaray Avrupa Ligi'ne müthiş başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup ederek 3 puanla başladı. Golleri Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydederken, PAOK'un tek golü Giannis Konstantelias'tan geldi.Abone ol
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 3-1 mağlup etti.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 48.dakikada Baba Rahman (KK), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
PAOK'un tek golü ise 67.dakikada Giannis Konstantelias'tan geldi.
Galatasaray bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nin 2.haftasında 3 Ekim Perşembe günü Rigas FS deplasmanına konuk olacak; PAOK ise aynı gün FCSB deplasmanına gidecek.
Galatasaray - PAOK maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.
90+5' GOOOOLL! Icardi skoru 3-1 yaptı.
90'Maçın sonuna 5 dakika daha ilave edildi.
76'GOOOLLLL! Yunus Akgün skoru 2-1'e getiren golü attı. Osimhen'in kafa ile yaptığı pasta topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutu gol oldu.
67'GOL! PAOK, Konstantelias'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı
Pozisyon63'Jakops sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Osimhen'in vuruşunda top kaleciden döndü.
52'Yunus Akgün ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Yunus'un sert şutunda top kalecide kaldı.
48'GOOOOL! Galatasaray, Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşu Abdul Rahman Baba'ya çarparak ağlarla buluştu.
46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
45'Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
40'Galatasaray bu dakikalarda ataklarını artırsa da PAOK savunması boşluk vermiyor.
33'Yunus'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topa Sara ceza yayının solundan vurdu. Sara'nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
28'PAOK teknik direktörü Lucescu da sarı kart gördü.
20'Kaan sağ kanattan içeri ortaladı. Top Mertens'e ulaşmadan önce savunma uzaklaştırdı.
11'Mertens sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kaan Ayhan arka direkte yerden seken topa yarı vole bir vuruş denedi. Sert şutta kaleci gole izin vermedi.
7'Sara sol çaprazdan ceza sahasına kaçan Barış Alper'i düşündü. Topu savunma uzaklaştırdı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Galatasaray - PAOK ilk 11'ler
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Osimhen
PAOK: Kotarski, Otto, Kedziora, Colley, Baba, Mady, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov