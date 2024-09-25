BIST 9.891
DOLAR 34,16
EURO 38,06
ALTIN 2.920,70
HABER /  MAGAZİN

Deniz Akkaya babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı

Deniz Akkaya babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı

Eski manken Deniz Akkaya babasını kaybetti! Ünlü mankenin kaptan olduğu bilinen babası Muzaffer Akkaya hayata gözlerini yumdu

Abone ol

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde de bulunan, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden, YDO 1969 Güverte mezunu Kaptan Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.

Deniz Akkaya baba acısıyla sarsıldı. Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti.

ÜNLÜ MANKENİN ACI GÜNÜ

Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) 1969 Güverte mezunu, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Galatasaray - PAOK / Canlı
Galatasaray - PAOK / Canlı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor
Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor