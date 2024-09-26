BIST 9.891
DOLAR 34,18
EURO 38,15
ALTIN 2.918,20
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada Galatasaray, PAOK'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda ise Lazio, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederken, Manchester United ile Twente 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt-Porto: 3-2

Ludogorets- Slavia Prag: 0-2

Dinamo Kiev- Lazio: 0-3

Midtjylland- Hoffenheim: 1-1

Anderlecht- Ferencvaros: 2-1

Manchester United- Twente: 1-1

Nice- Real Sociedad: 1-1

İlgili Haberler
Galatasaray Avrupa Ligi'ne müthiş başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık, Yunus Emre Geçti'ye neden çöp poşeti giydirildiğini açıkladı
Hadi Özışık, Yunus Emre Geçti'ye neden çöp poşeti giydirildiğini açıkladı
Galatasaray Avrupa Ligi'ne müthiş başladı
Galatasaray Avrupa Ligi'ne müthiş başladı
Küresel borçlar yılın ilk yarısında 312 trilyon dolara ulaştı
Küresel borçlar yılın ilk yarısında 312 trilyon dolara ulaştı
Deniz Akkaya babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı
Deniz Akkaya babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vasiyetini açıkladı!
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tarihi ayar
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı! Macron'dan adil dünya düzeni çağrısı
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
Biden: Orta Doğu'da topyekün bir savaş mümkün
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü