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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçti

BM Genel Kurulu için New York'ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği yemeğe katılmaktan vazgeçerek ABD'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu için New York'taydı. Kuruldaki konuşması gündem olan Erdoğan, New York'ta bulunduğu sürede yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan'ın yurda dönmeden önce ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılacağı biliniyordu.

Biden ile görüşmeyecek

TGRT Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Erdoğan'ın Biden'ın verdiği yemeğe katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sözcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Erdoğan'ın kuruldaki ağırlıklı gündem başlıklarından birisi de İsrail'in Gazze'deki zulmüydü. Joe Biden'ın vereceği yemekten katılmaktan vazgeçti. Erdoğan'ın uçağı şu an havada. Neden iptal ettiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda altını çizdiği nokta Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe tepkiydi. Dolasıyla Biden'ın verdiği yemeğe katılmadan dönmesinin bir nedeninin bunun olduğunu düşünüyorum."

ABD yönetimine İsrail tepkisi

Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj vermiş o röportajında ABD'ye İsrail'e verdiği destek nedeniyle bir kez daha tepki göstermişti.

ABD'den ayrıldı

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.

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