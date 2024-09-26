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HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme! Merkez Bankası Fatih Karahan da katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli görüşme! Merkez Bankası Fatih Karahan da katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

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Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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