Galatarasay'dan PAOK'un tepki çeken 'Konstantinopolis' paylaşımına yanıt

Maç öncesi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan ve İstanbul'un adını değiştirip Konstantinopolis olarak belirten PAOK'a Galatasaray'ın göndermesi gündem oldu.Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1.Hafta mücadelesinde sahasında Paok'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı - kırmızılı kulüpten dikkat çeken paylaşım geldi.
İstanbul seyahati için sosyal medya hesabından paylaşım yapan PAOK, İstanbul yolcuğunu "Konstantinopolis'e giden yol!"sözleriyle paylaşmıştı. PAOK'un tepki çeken paylaşımına ise 3-1'lik net galibiyet sonrasında Galatasaray'dan yanıt geldi.
''THIS IS İSTANBUL''
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından maç sonunda stadyum görseliyle "This is İstanbul" paylaşımı yapıldı.