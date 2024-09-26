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Benzinden sonra motorine zam geliyor! Depoları doldurmak için acele edin

Benzinden sonra motorine zam geliyor! Depoları doldurmak için acele edin

Benzine geçtiğimiz günlerde gelen 1 lira 20 kuruşluk zam sonrası motorinde fiyat değişiyor. Motorin grubunda 90 kuruşluk zam bekleniyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası benzin 42.72 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası motorin 41.75 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası LPG  25.13 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası benzin 42.60 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası motorin 41.68 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası LPG  24.59 TL/LT

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