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Motosikletliyi yaraladı ardından polise saldırdı! Yunanistan vatandaşı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Motosikletliyi yaraladı ardından polise saldırdı! Yunanistan vatandaşı tutuklandı

İpsala Gümrük Kapısı'nda, aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldırması sonrası polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. tutuklandı.

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Zanlı, Keşan Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanması sonrası Keşan Adliyesine sevk edildi. T.L. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İki hafta önce İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu araç sürücüsü T.L, Türk vatandaşı 71 yaşındaki motosikletliye kasti şekilde çarparak yaralamıştı. Yunan sürücü, gümrük sahası içerisine ters istikametten giriş yaparak tır ve bariyerlere çarpmıştı.

Şüpheli, aracından inerek elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürümüş, devamında polis ikaz amaçlı 2 el havaya ateş etmişti. T.L, "dur" ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Gözaltına alınan zanlı, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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