Prim günü düşecek, erken emekli olacaklar! O düzenleme Meclis'e geliyor
Bağ-Kurlular için beklenen prim indirimi düzenlemesi yolda! Milyonlarca küçük esnaf ve çiftçinin yararlanacağı düzenleme ile 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne düşecek. Peki, kimler prim indiriminden faydalanabilecek? Bağ-Kur prim gün indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? EYT’liler bu düzenlemeden yararlanabilecek mi? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? Tüm merak edilen soruların yanıtları ve prim indirimi ile ilgili detaylar haberde...
Uzun zamandır Bağ-Kurluların gündeminde olan prim indirimi için yeni bir adım atılıyor. Küçük esnaf ve çiftçiyi yakından ilgilendiren bu düzenlemenin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi bekleniyor. Peki, prim gün şartları nasıl değişecek, kimler bu avantajdan yararlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
PRİM GÜNLERİNDE FARKLI UYGULAMALAR
2008'de gerçekleştirilen reform ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında, SGK bünyesinde birleşti. Ancak her bir kurumun kendine has prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartları hala devam ediyor. Bu da üç kurum arasında bir norm birliği sağlanamamasına neden oluyor.
SSK’da sigortalılık süresi, işe giriş tarihlerine göre belirleniyor. 1999 öncesi sigortalılar için prim ödeme şartı 5000 ile 5975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra 7000 güne, 2008 sonrası ise kadın ve erkek çalışanlar için 7200 güne çıkarıldı.
Emekli Sandığı'nda kadınlar 7200 gün (20 yıl), erkekler ise 9000 gün (25 yıl) prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bağ-Kur’lular için ise 1999 öncesinde kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 gün prim şartına tabi tutulurken, bu tarihten sonra herkes için 9000 gün prim ödeme zorunluluğu geçerli.