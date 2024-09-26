Prim günü düşecek, erken emekli olacaklar! O düzenleme Meclis'e geliyor

PRİM GÜNLERİNDE FARKLI UYGULAMALAR

2008'de gerçekleştirilen reform ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında, SGK bünyesinde birleşti. Ancak her bir kurumun kendine has prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartları hala devam ediyor. Bu da üç kurum arasında bir norm birliği sağlanamamasına neden oluyor.