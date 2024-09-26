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HABER /  DÜNYA

ABD Başkan adayı Kamala Harris'in çalışanına taciz şoku!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkan adayı Kamala Harris'in çalışanına taciz şoku!

ABD Gizli Servisi, bir ajanının, geçen hafta bir gezi esnasında Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in çalışanlarından birine tacizde bulunduğu iddiasını soruşturmaya başladı.

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Harris'in geçen haftaki Wisconsin ziyaretinde Demokrat başkan adayının personeline eşlik eden ajana yönelik iddialar gerginliğe neden oldu.

The Associated Press'e konuşan konuya aşina kaynaklara göre, alkollü olduğu gözlenen ajan, başkalarının yanında Harris'in bir çalışanını elle taciz etti.

Harris'in ofisinden yapılan açıklamada, "cinsel tacize karşı sıfır tolerans gösterdiklerine" yer verilerek, personel güvenliğinin ciddiye alındığı ifade edildi.

İddiaya ilişkin soruşturma başlatan Gizli Servis, ajanın görevinden alındığını ve soruşturma sonuçlanana kadar idari izne ayrıldığını duyurdu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, temmuz ayında Beyaz Saray'daki kampanyasını başlattığından bu yana dördüncü kez çekişmeli eyalet olan Wisconsin'e dönerek cuma günü seçim kampanyası yürütecek.

Harris, 20 Eylül'de, kasım ayında yapılması beklenen seçimler için kampanyası kapsamında Wisconsin'i ziyaret etmişti.

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