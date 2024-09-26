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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin görüntüleri ortaya çıktı

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin hain saldırısından 3 gün önce motosiklet çaldığı ortaya çıktı. İşte Geçti'nin hırsızlık anına ilişkin görüntüler...

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İstanbul​ Ümraniye​'de polis ekipleri, "Motosiklet hırsızlığı" suçundan gözaltındayken kaçan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti​'nin Ihlamur kuyu mahallesinde sıkıştırdı. O sırada polis memuru ile Geçti arasında arbede çıktı. 19 yaşındaki suç makinesi, boğuştuğu memurun silahını alarak polislere ateş açtı. Kurşunlardan biri 27 yaşındaki 1 yıllık polis Şeyda Yılmaz​'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şeyda Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre; 26 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin saldırıdan 3 gün önce yaptığı motosiklet hırsızlığının görüntüleri ortaya çıktı. Hain saldırıdan 3 gün önce Geçti, bir motosikleti çaldı. Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu.

Görüntüleri inceleyen ekipler, Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi ancak polisin elinden kurtulmayı başardı. Daha sonrasında ekipler anons geçti. Yunus Emre Geçti'nin peşine düşenler arasında 26 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz da vardı. 

GBT sorgusu sırasında boğuşma yaşandı ve 19 yaşındaki katil, erkek polisin silahını belinden alıp ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermilerden biri Şeyda Yılmaz'ı orada şehit etti.

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