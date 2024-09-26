Trendyol Süper Lig'de 7. hafta yarın başlayacak: İşte haftanın maç programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası yarın yapılacak Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir müsabakasıyla start alacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)