Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! Boğaz’a bir kaçak yapı daha gözler İBB'de...

İstanbul Boğaz'ındaki kaçak yapı skandallarına bir yenisi daha eklendi. Vaniköy'deki kaçak villanın ardından bu kez de İBB'nin Sarıyer'deki kaçak inşaata göz yumduğu iddia edildi.

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İstanbul'da Boğaz'ın en güzel gören noktalardan Vaniköy'de ormanın içine yapılan bir villa tartışmalara neden olmuştu. İBB'nin yetki alanındaki bölgede süren villa inşaatının kaçak olduğu öğrenilirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve villanın kaçak yapılan kısımları yıkılmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken vatandaşlar da İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki göstermişti.

Sabah'ın haberine göre Sarıyer Büyükdere'de de 2 katlı kaçak bir villa yapıldığı öğrenildi.

Tente ile kamufle etmişler

Sarıyer'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olan Büyükdere Mahallesi 5. parselde yapılaşma yasağı olmasına rağmen kaçak yapı dikkatlerden kaçmadı. Kaçak yapı kısmının tente ile kamufle edilmek istendiği anlaşıldı. İnşaatta herhangi bir tabela ve ruhsat da görülmedi.

İş adamı satın almış

Diğer yandan villanın olduğu alanda daha önce bir gecekondunun olduğu, daha sonra bu yapının Musevi bir iş adamına 70 bin dolara satıldığı ortaya çıktı. Yeni mal sahibinin de gecekonduyu yıkıp villa yapımına giriştiği öğrenildi.