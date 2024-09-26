İstanbul için kritik uyarı! Sıcaklık 8 derece birden düşecek, tarih belli oldu! Orhan Şen: Kışlıkları çıkartın
Meteoroloji 26 Eylül 2024 Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor. Prof.Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için flaş uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Orhan Şen'den uyarılar!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:
Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.