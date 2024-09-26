Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından, hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e çıktığı açıklandı.

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Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vakası sayısının 14 bin 944'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e çıktığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.