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Medipol, Akıllı İlaç Yönetim Sistemi ile hata riskini sıfıra indirdi

Medipol, Akıllı İlaç Yönetim Sistemi ile hata riskini sıfıra indirdi

Medipol Sağlık Grubu Eczacılık Hizmetleri Koordinatörü Eczacı Yıldız Türkaydın, "Sistem, bize oluşabilecek herhangi bir ilaç hatasını tamamen bertaraf etmemizi sağlıyor" dedi.

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Medipol Sağlık Grubu, eczacılık alanındaki Akıllı İlaç Yönetim Sistemi ile hata riskini bitirdi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu, teknolojinin imkanlarından faydalanarak, bunu sağlık alanındaki çalışmalarına dahil ediyor.

Grup, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında eczacılık faaliyetleri ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Sağlık Grubu Eczacılık Hizmetleri Koordinatörü Eczacı Yıldız Türkaydın, sağlık sektörünün önemli yapı taşlarından birini eczacıların oluşturduğunu belirterek, eczacıların hastalara ilacın doğru şekilde, doğru yolda ve doğru zamanda temin edilmesi adına çok önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Hastaya ilacın güvenle ulaştırılması adına Akıllı İlaç Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiğini kaydeden Türkaydın, 'Sistem sayesinde ilacın güvenliğini sağlıyoruz. Hekim, sistem üzerinden yatan hastasına kullanmak istediği ilacı belirliyor. Eczacı da ilacın özelliklerini, etkileşimini, maksimum doz ve kilo kontrolünü yapıyor. Eğer bir problem yoksa sistem üzerinden onaylıyor. Daha sonra hemşireler parmak izini okutularak hasta adına ilacı alıyor. Bu sistem, bize oluşabilecek herhangi bir ilaç hatasını tamamen bertaraf etmemizi sağlıyor.' diye konuştu.

Türkaydın, ilaçların şifa için üretildiğine dikkati çekerek, ilaçların doğru ellerde ve doğru miktarda kullanmadığında zehir haline dönüşebileceğini vurguladı.

Çok ilaç kullanmanın değil, doğru ilaç kullanmanın önemine işaret eden Türkaydın, 'Özellikle vitamin, bitkisel ürün ve ağrı kesiciler son dönemde çok fazla ve bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka hekime danışmak gerekmektedir.' açıklamasında bulundu.

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