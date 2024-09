Yurt dışından telefon alacaklar dikkat: IMEI kaydı ücretine büyük zam

Yurt dışından gelen telefonlar için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti, ardı ardına gelen zamlarla birlikte 2025 yılında yeni bir rekora ulaşacak. IMEI kaydı için ödenen ücret 45 bin 953 TL'ye yükselecek. Bu durum, telefon fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek ve vatandaşları zor durumda bırakacak.

Yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücretleri, 2025 yılında büyük bir artışla karşı karşıya kalacak. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün yaptığı hesaplamalara göre, 2024 yılında 31 bin 692 TL olan bu ücret, 2025 yılında yüzde 45 oranında artarak 45 bin 953 TL'ye ulaşacak.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranları, sıfır bile olsa YDO'nun yüzde 43'ü aşacağı öngörülüyor. Gelecek iki ayda enflasyonun ortalama yüzde 3 civarında artması beklenirken, bu durum yeniden değerleme oranını yüzde 45 seviyesine çıkaracak.

Bu gelişme, yurt dışından telefon getiren veya getirmeyi düşünen vatandaşları oldukça olumsuz etkileyecek. Zira IMEI kayıt ücretlerindeki bu büyük artış, telefonların toplam maliyetini önemli ölçüde yükseltecek.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; 2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

IMEI her yıl zamlandı

2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedeli her sene arttırılıyor. Yıllara göre rakamlar şöyle:

2015 yılı 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 yılı 1.838,70 TL

2021 yılı 2.006,20 TL

2022 yılı 2.732,40 TL

2023 yılı 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 yılı 31.692 TL

Yurt Dışına Çıkış Harcı, Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı, MTV ve B Sınıfı Ehliyet Harcı gibi çeşitli unsurlar, 2024 yılı ve 2025 yılı muhtemel Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak artırılmış tutarlarla aşağıdaki şekilde öngörülmüştü:

Yurt Dışına Çıkış Harcı:

2024 Tutarı: 500 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 720 TL

Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı:

2024 Tutarı: 31.692 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 45.953 TL

IMEI nedir?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.