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Güney Kore'de hükümet köpek eti üretimi yasağı için düğmeye erken bastı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güney Kore'de hükümet köpek eti üretimi yasağı için düğmeye erken bastı

Güney Kore'de hükümet, 2027'de yasayla tamamen yasaklanacak köpek eti üretiminin daha erken uygulanması için çiftçilere, teslim edecekleri hayvan başına tazminat ödeyeceğini duyurdu.

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Güney Kore Tarım Bakanlığı, köpek eti üretimi yapan çiftliklerin erken kapanması durumunda hayvan başı 170 ile 450 dolar arası tazminat ödeneceğini açıkladı.

Açıklama hayvan hakları gruplarınca memnuniyetle karşılanırken, köpek çiftlikleri sendikaları açıklanan tazminat miktarını yetersiz buldu.

Köpek çiftlikleri sendikasından yapılan açıklamada, 2027'de uygulamaya konulması planlanan, köpek etinin insan tüketimi için üretimini yasaklayan yasanın ertelenmesi ve tazminat miktarının köpek başına 1505 dolara çıkarılması talebinde bulunuldu.

Ocak ayında parlamentodan geçen yasa, Güney Kore'de insan tüketimi için köpek eti üretiminin yasaklanması ve yasağa uymayanlara 2-3 yıl arasında hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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