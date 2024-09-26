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Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Mustafa T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı midibüs akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Ali G'nin (65) kullandığı 43 AN 465 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali G, Şerife G, Tuğba G, Elfin Ö. ve Ayşe B. ile midibüsteki Zehra Ş, Aygül Y, Cennet C, Emine K. ve Murat K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Domaniç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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