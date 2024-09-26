Narin cinayetinde şeytani plan! 2 kere banyo yapmışlar, örtü detayı olay

Diyarbakır'da Narin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybıyla sarsılan Diyarbakır'da yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Halk TV Muhabiri Ferit Demir'in ulaştığı bilgilere göre, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı oldukça dikkatli olduğu anlaşıldı.