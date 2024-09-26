Narin cinayetinde şeytani plan! 2 kere banyo yapmışlar, örtü detayı olay
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte daha da karanlık bir hal alıyor. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgilere göre, şüpheliler olayı örtbas etmek için büyük çaba sarf etmişler. Cinayetin işlendiği evde halı ve örtülerin yıkanması, banyonun temizlenmesi gibi faaliyetlerin, kanıtları yok etmek amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin başında ise Narin'in yengesinin olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da Narin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybıyla sarsılan Diyarbakır'da yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Halk TV Muhabiri Ferit Demir'in ulaştığı bilgilere göre, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı oldukça dikkatli olduğu anlaşıldı.
NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA MESAJLAR SİLİNDİ
Edinilen bilgilere, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi. Aile üyeleri, anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonları ise değiştirdi.
ORTAM DİNLEMESİNE KARŞI MÜZİKLİ ÖNLEM
Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi.
Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı.